Sulbiate, piccolo borgo brianzolo, offre un patrimonio storico ricco di ville nobiliari, castelli, chiese, filande e ville antiche. La zona si sviluppa lungo un percorso che attraversa queste strutture, testimonianza di secoli di vita locale. Il centro conserva edifici e testimonianze dell’epoca, rendendo visibile un passato importante. La visita permette di esplorare un patrimonio storico e architettonico che si trova a pochi chilometri da zone più grandi.

Un viaggio nella storia a due passi da casa, tra antiche filande, ville nobiliari, castelli e chiese che raccontano secoli di vita brianzola. Sulbiate è un piccolo borgo, ma basta mettersi in cammino per scoprire un patrimonio sorprendente. Si può cominciare dall’incrocio tra via Manzoni e via Carducci, dove spunta l’antica filanda. Costruita un secolo fa per la lavorazione della seta, è stata recuperata conservando il volto originario e ospita molte attività. Poco distante, in piazza Beretta, si affacciano la chiesa di San Pietro Apostolo, con una lapide che ricorda che al suo interno sono sepolti i morti per la peste, e Palazzo Baraggia, dimora gentilizia cinquecentesca con corte e giardino rivolto verso la campagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alla scoperta del borgo gioiello. A Sulbiate tra ville e filande

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