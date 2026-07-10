La natura tra arte e produttività Alla scoperta delle ville venete
Stasera alle 21 si svolge il penultimo appuntamento della rassegna ‘Incontri nel verde’ nel giardino storico di un palazzo vescovile. La manifestazione si svolge durante le serate estive e coinvolge la scoperta delle ville venete, mettendo in relazione natura, arte e produttività.
Le sere d’estate nel giardino storico di Palazzo vescovile si avvicinano alla conclusione. Stasera, alle 21, penultimo appuntamento con la rassegna ‘Incontri nel verde’. Questa volta ospite in piazza Duomo è Antonella Pietrogrande, coordinatore Gruppo giardino storico Università di Padova. La professoressa, intervistata da Marco Violi, conservatore del Giardino storico, e dalla storica e presidente del TCI di Imola Fabrizia Fiumi parlerà di ‘Bellezza e produttività nel giardino e nel paesaggio rurale italiano. L’esempio delle ville venete’. Un dialogo che si articolerà in due parti. Nella prima, partendo da un libro, la relatrice parlerà di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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