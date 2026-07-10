La natura tra arte e produttività Alla scoperta delle ville venete

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera alle 21 si svolge il penultimo appuntamento della rassegna ‘Incontri nel verde’ nel giardino storico di un palazzo vescovile. La manifestazione si svolge durante le serate estive e coinvolge la scoperta delle ville venete, mettendo in relazione natura, arte e produttività.

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Le sere d’estate nel giardino storico di Palazzo vescovile si avvicinano alla conclusione. Stasera, alle 21, penultimo appuntamento con la rassegna ‘Incontri nel verde’. Questa volta ospite in piazza Duomo è Antonella Pietrogrande, coordinatore Gruppo giardino storico Università di Padova. La professoressa, intervistata da Marco Violi, conservatore del Giardino storico, e dalla storica e presidente del TCI di Imola Fabrizia Fiumi parlerà di ‘Bellezza e produttività nel giardino e nel paesaggio rurale italiano. L’esempio delle ville venete’. Un dialogo che si articolerà in due parti. Nella prima, partendo da un libro, la relatrice parlerà di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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