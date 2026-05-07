Dalle ville romane alla fede | alla scoperta del fascino senza tempo della Pieve di Barisano

Inizierà con la visita alla Pieve di Barisano, in programma sabato 9 maggio alle 16, l'ottava edizione di "A spasso per la Romagna: pievi e antiche chiese". L'iniziativa, che nel corso degli anni ha consentito di fare conoscere a migliaia di persone i luoghi di culto più significativi del nostro.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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