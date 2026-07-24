Durante la Mostra di Venezia, il regista Moretti torna in concorso con un film che affronta le crisi globali. Il programma si concentra sulla capacità del cinema di rappresentare il reale, come sottolineato dal direttore della manifestazione. La 83esima edizione si svolge dal 2 al 12 settembre, con un focus particolare sugli italiani in gara e sulla narrazione di temi sociali contemporanei.

Un programma da cui «esce rafforzata l’idea del cinema come straordinario strumento di conoscenza del reale». Lo ribadisce Alberto Barbera, direttore della Mostra d’arte cinematografica di Venezia, presentando l’ 83esima edizione in scena dal 2 al 12 settembre. Intanto c'è il ritorno del 'figliol prodigo', ovvero Nanni Moretti, che appunto è in concorso con 'Succederà questa notte'. Ma non finisce qui, ci sono con lui in corsa altri quattro italiani: Marco Bechis con 'Ritorno a Buenos Aires'; Edoardo De Angelis con 'Il fuoco che ti porti dentro'; 'The Echo Chamber' di Andrea Pallaoro e 'L'estranea' di Paolo Strippoli. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Gazzettadelsud.it - Alla Mostra di Venezia il 'ritorno' di Moretti, la carica degli Italiani e il cinema che racconta tutte le crisi del mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mostra del Cinema di Venezia: quali sono i film italiani in concorso. Da Moretti a Strippoli: tutti i titoli

Mostra del Cinema di Venezia 2026: Amelio e Martone gli italiani fuori concorso, Moretti in concorsoAlla 83esima Mostra del Cinema di Venezia, il film di Gianni Amelio, ‘Nessun Dolore’, con protagonisti Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio...

Temi più discussi: Mostra di Venezia: Moretti, De Angelis, Pallaoro, Strippoli e Bechis gli italiani in concorso; 83ª Mostra di Venezia, il cartellone: 5 italiani in gara, Hollywood, l’IA e il rock degli Oasis; Biennale Cinema, Venezia 2026: programma, Clooney Leone d'Oro; Mostra del Cinema di Venezia 2026, i film in concorso e tutte le novità.

Alla Mostra del Cinema di Venezia avremo un programma che potremmo sintetizzare come 'il ruggito del cinema italiano'. Mario Vai #NonStopNews LIVE ? Link in Bio x.com

Venezia: Al Covo vs Al Covino (e mentre ci siamo: Antiche Carampane vs Osteria Testiere vs Anice Stellato) reddit

Nanni Moretti e gli altri, alla Mostra di Venezia mai così tanti film realizzati in PiemonteNove le pellicole girate e prodotte qui presentate al Lido dal 2 settembre, attesa per le pellicole del regista romano e di Marco Bechis ... torino.repubblica.it

Peccato con Emanuela Fanelli unica serie tv alla Mostra di Venezia(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Peccato di Valerio Vestoso, con protagonista Emanuela Fanelli (conduttrice l'anno scorso delle serate di apertura e chiusura al Lido, ndr), sarà l'unica serie presente nel prog ... corrieredellosport.it