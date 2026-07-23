Alla 83esima Mostra del Cinema di Venezia, il film di Gianni Amelio, ‘Nessun Dolore’, con protagonisti Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea, sarà presentato fuori concorso, così come ‘Scherzetto’ di Mario Martone, tratto dal romanzo di Domenico Starnone e interpretato da Toni Servillo. Entrambi i film sono inseriti nella sezione Venice Open. Tra gli italiani, solo Moretti partecipa alla competizione ufficiale.

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 tra i protagonisti fuori concorso ‘Nessun Dolore’ di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea e ‘Scherzetto’ di Mario Martone, dal romanzo di Domenico Starnone, con Toni Servillo, nella sezione Venice Open alla 83esima Mostra del cinema di Venezia. Il direttore artistico Alberto Barbera ha illustrato oggi la nuova edizione della Mostra, in programma dal 2 al 12 settembre I film in concorso: c’è Nanni Moretti. ‘Succederà questa notte’ di Nanni Moretti è tra i film italiani in concorso all’83esima Mostra del cinema di Venezia. Lo ha annunciato il direttore artistico Alberto Barbera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mostra del Cinema di Venezia 2026: Amelio e Martone gli italiani fuori concorso, Moretti in concorso

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