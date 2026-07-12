Pep Guardiola ha espresso interesse nel diventare allenatore di una nazionale, ma finora non ci sono conferme ufficiali. La sua decisione dipenderebbe anche da questioni economiche, che al momento non sono prioritarie. Dopo la sconfitta di Zenica, il suo nome è stato spesso menzionato come possibile candidato, anche se si tratta più di una suggestione che di una proposta concreta. La scelta di Guardiola rimane aperta e dipende da vari fattori non ancora definiti.

Pep non ha mai nascosto la volontà di guidare una Nazionale e se la questione economica non fosse una sua priorità: potrebbe cogliere una delle sfide più grandi della sua carriera Dopo la disfatta di Zenica il nome Pep Guardiola è circolato molto, più come una suggestione che come possibilità concreta. Ma ora chePaolo Maldini è diventato il nuovo direttore tecnico,affianacato da Leonardo, è chiamato ad una vera impresa: riuscire a dare una direzione tecnica che non abbiamo mai avuto.Sognare in grande non è vietato, la rivoluzione va completata e andare su Guardiola sarebbe la scelta per distruggere tutto ciò che ha affossato la nostra nazionale negli ultimi vent’anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Guardiola come nuovo Ct dell’Italia? Starà a Maldini e Leonardo convincerlo

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