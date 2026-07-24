Alice Ferrari è rimasta sott’acqua per otto minuti nella piscina prima che un bambino notasse la sua presenza e attirasse l’attenzione degli adulti. Il video ricostruisce i momenti della tragedia. I funerali si sono svolti con la partecipazione di circa trecento persone. La scena si è svolta in una struttura pubblica, dove è avvenuto l’incidente. La vittima è stata recuperata dai soccorritori dopo l’allarme.

Sarebbe rimasta sott’acqua per otto minuti Alice Ferrari, prima che un bambino si accorgesse della sua presenza e richiamasse l’attenzione degli adulti. È il nuovo elemento emerso dall’analisi delle immagini di videosorveglianza dei Bagni Segesta di Sestri Levante, dove l’undicenne sarebbe stata risucchiata dal bocchettone della piscina. Mentre la Procura ricostruisce quei minuti decisivi, oltre trecento persone hanno accolto la bara bianca davanti alla chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Suisio, in provincia di Bergamo. L’ultimo addio ad Alice. La comunità si è fermata per l’ultimo saluto alla bambina, morta all’ospedale Gaslini di Genova dopo il ricovero in condizioni disperate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Alice rimasta otto minuti sott’acqua, il video della piscina ricostruisce la tragedia: in trecento ai funerali

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