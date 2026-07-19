Una bambina di 4 anni austriaca è morta annegata in una piscina di un hotel a Milano Marittima. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso parte dell’accaduto, mostrando che la bambina è rimasta in acqua tra i 7 e gli 8 minuti. La tragedia si è verificata nel pomeriggio e sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le dinamiche dell’incidente.

È stata in parte registrata dalle telecamere di sicurezza la tragedia della bambina austriaca di 4 anni annegata in un hotel a Milano Marittima, sul litorale ravennate. La piccola era sulla Riviera romagnola per trascorrere una vacanza assieme ai genitori e alle due sorelline più grandi. La famiglia sarebbe dovuta ripartire domenica 19 luglio per l'Austria., Negli spezzoni si vedrebbe la bambina che va da sola verso la piscina, poi c'è una zona di buio. Successivamente comparirebbe un medico, uscito dall'albergo, che prova a soccorrerla. Subito dopo arriva anche il padre della piccola. Dalle immagini è stato possibile dedurre che sia rimasta in acqua almeno 7-8 minuti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Tgcom24.mediaset.it - Bimba annegata in piscina a Milano Marittima, la tragedia ripresa in parte dalle telecamere | "È rimasta in acqua per 7-8 minuti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bimba di 4 anni annegata in piscina di un hotel di Milano Marittima

Notizie e thread social correlati

Magdalena morta a 4 anni nella piscina dell’hotel, tragedia immortalata dalle telecamere: è rimasta in acqua 7-8 minutiDue minorenni in vacanza sul litorale hanno notato i cancelli aperti della piscina di un hotel, dove si è verificata una tragedia.

Tragedia a Milano Marittima, bimba di 4 anni morta annegata in piscinaUna bambina di 4 anni è morta dopo essere annegata in una piscina di un hotel a Milano Marittima.

Temi più discussi: Bimba di 4 anni annegata in piscina a Milano Marittima; Tragedia a Milano Marittima: bimba di 4 anni annega nella piscina dell'hotel; Milano Marittima, bimba di quattro anni muore annegata nella piscina di un hotel | Il padre si è allontanato, lei è finita in acqua; Bimba di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si è allontanato, lei è finita in acqua.

Bimba annegata in piscina a Milano Marittima, la tragedia ripresa in parte dalle telecamere | È rimasta in acqua per 7-8 minuti #milanomarittima tgcom24.mediaset.it/cronaca/milano… x.com

Bimba morta in piscina a Milano Marittima, l’allarme lanciato da due ragazzi: Pensavamo fosse una bambolaI primi a trovare la bimba di 4 anni, morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima, e a dare l'allarme sono stati due ragazzini ... fanpage.it

Soccorritori in un hotel di Milano Marittima: morta bimba di 4 anni in piscinaLa tragedia si è consumata nell'arco di una manciata di secondi: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola ... notizie.it