Due minorenni in vacanza sul litorale hanno notato i cancelli aperti della piscina di un hotel, dove si è verificata una tragedia. Una bambina di 4 anni è rimasta in acqua circa sette o otto minuti prima di essere trovata senza vita. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato il suo tempo in piscina, ma ancora non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ravenna, 19 luglio 2026 – A capire il livello della tragedia, sono stati due minorenni, pure loro in vacanza sul litorale che, passando per strada, hanno notato i cancelli della piscina aperti. Sono entrati per un tuffo che desse loro tregua per l’afa. E, quando si sono avvicinati all’acqua, hanno visto qualcosa che galleggiava. “Pensavo fosse una bambola ”, avrebbe poi detto uno dei due ai militari. E invece era una bimba: Magdalena Kaiser di appena quattro anni. Le loro urla hanno richiamato i primi soccorritori. Un medico, pure lui in vacanza, è corso giù da una delle stanze dell’albergo. Ma per la bimba non c’era ormai più nulla da fare: nessun polso, nessun segno di vita: era ormai annegata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Magdalena morta a 4 anni nella piscina dell’hotel, tragedia immortalata dalle telecamere: è rimasta in acqua 7-8 minuti

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