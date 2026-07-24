Oltre trecento persone si sono radunate nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Suisio per partecipare ai funerali di Alice Ferrari, una bambina di 11 anni deceduta a Sestri Levante. La funzione religiosa ha visto la presenza di familiari, amici e conoscenti, che hanno espresso il loro cordoglio. La chiesa era piena di persone che hanno condiviso il dolore per la perdita della bambina.

Suisio (Bergamo), 24 luglio 2026 – Oltre trecento persone hanno affollato la chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Suisio per dare l’ultimo saluto ad Alice Ferrari. La piccola, di appena 11 anni, è morta la notte tra venerdì e sabato scorsi al Gaslini di Genova dopo essere stata soccorsa nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, mercoledì pomeriggio. Il funerale. La commozione è fortissima. La bara bianca è arrivata in chiesa sovrastata da rose bianche e rosa. All'interno anche una treccia fatta dalla coda di cinque cavalli, perché Alice era una grande appassionata di equitazione. Ad accogliere il feretro i compagni di squadra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Alice ha vissuto una vita piena di amore”: Suisio dà l’ultimo saluto alla bimba morta a 11 anni a Sestri Levante

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Real heiress returns ignored—forced marriage awakens her medical gift and turns her life around.

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