Una bambina di 11 anni è deceduta dopo essersi incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. È stata trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non è riuscita a sopravvivere. La dinamica dell’incidente si è verificata nel corso di un’attività di svago presso una piscinetta.

È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche ma non ce l'ha fatta. Il dolore della famiglia Il decesso della bambina di 11 anni rimasta sott'acqua dopo esser stata risucchiata da un bocchettone in piscina è stato confermato dalla direzione sanitaria dell'ospedale Gaslini ed è stato dichiarato nella notte al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Bimba morta a Sestri Levante, Alice aveva 11 anni: era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscina

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