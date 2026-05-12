Fedez ha condiviso una foto in cui si vede il pancino di una donna incinta, accompagnata da un gesto affettuoso. La donna nel post è identificata come Giulia Honegger, che aspetta un bambino. Il cantante ha pubblicato lo scatto sui social, mostrando il momento di intimità e felicità legato alla sua famiglia. La foto ha ricevuto molti commenti da parte dei follower, che hanno espresso entusiasmo e auguri.

Fedez sta vivendo un periodo decisamente positivo e di rinascita, fatto di nuovi inizi ed equilibri ritrovati. La storia con Giulia Honegger, nata quasi in sordina, è esplosa del tutto mostrando il suo lato più romantico e profondo: dopo mesi di indiscrezioni infatti, è stato proprio Fedez, attraverso un intenso scatto in bianco e nero, a mostrare il pancino della compagna confermando la dolce attesa. Una notizia che ha immediatamente conquistato i fan, felici di vedere il rapper finalmente sereno dopo i mesi complicati seguiti alla separazione da Chiara Ferragni. Fedez e Giulia Honegger, la conferma della gravidanza: lo scatto social con il pancino.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia Honegger incinta, la tenera foto con il pancino in vista: il gesto di Fedez

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Giulia Honegger al mare col pancione in compagnia di Silvio e Fedez #perte

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