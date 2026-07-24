L’estremo difensore Alessio Marcu è stato ceduto a titolo definitivo dal club di appartenenza al Grosseto. Dopo una stagione in prestito con la squadra toscana, il giocatore classe 2007 è tornato nel club. La trattativa si è conclusa con l’acquisto definitivo, confermando il passaggio del giocatore. Non sono stati forniti dettagli sui termini economici dell’accordo.

È confermata la cessione dell’estremo difensore, Alessio Marcu, a titolo definitivo al Grosseto. Per il classe 2007 si tratta di un vero e proprio ritorno, a seguito dell’ottima stagione trascorsa in prestito con la maglia biancorossa. Il portiere è stato tra i protagonisti della promozione dalla Serie D alla Serie C, collezionando un totale di 29 presenze complessive e 13 cleen sheet, confermandosi così tra i più forti della squadra. Il percorso di crescita nel vivaio bianconero. Quella di Marcu è una storia iniziata molto presto con la maglia della Juventus. L’ex portiere bianconero ha infatti svolto tutto il percorso delle giovanili nella squadra piemontese, crescendo, stagione dopo stagione, fino all’esordio in Primavera. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Alessio Marcu saluta la Juventus: il Grosseto lo acquista a titolo definitivo dopo una stagione da protagonista

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