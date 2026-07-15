Della Mora lascia l’Inter Primavera a titolo definitivo | è un nuovo giocatore del Grosseto
Tommaso Della Mora ha lasciato l’Inter Primavera e si è trasferito a titolo definitivo al Grosseto. La società nerazzurra ha annunciato ufficialmente il trasferimento tramite un comunicato. Della Mora, che ha giocato una stagione significativa con la squadra giovanile, si è unito al club toscano. Il giocatore ha firmato un contratto con il Grosseto, che ora ne detiene i diritti. La cessione è stata confermata senza ulteriori dettagli sulla durata o le clausole dell’accordo.
di Paolo Moramarco . Ad ufficializzarlo il comunicato dei nerazzurri. Tommaso Della Mora, protagonista di una stagione importante con la Primavera dell’Inter, che da questa stagione sarà allenata da Bigica, è stato ceduto a titolo definitivo al US Grosseto 1912. L’ Inter non si è riservata alcun diritto di recompra, rendendo il giocatore a tutti gli effetti di proprietà del club toscano. IL COMUNICATO UFFICIALE – « FC Internazionale Milano comunica la cessione di Tommaso Della Mora al US Grosseto 1912. Il difensore classe 2006 si trasferisce a titolo definitivo », si legge nella nota ufficiale del club. Caratteristiche e rendimento. Con la Primavera nerazzurra, Della Mora aveva collezionato 30 presenze in questa stagione, aggiungendo anche 3 gol e un assist, nonostante ricopra il ruolo di terzino destro. 🔗 Leggi su Internews24.com
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