Della Mora lascia l’Inter Primavera a titolo definitivo | è un nuovo giocatore del Grosseto

Notizia in breve

Tommaso Della Mora ha lasciato l’Inter Primavera e si è trasferito a titolo definitivo al Grosseto. La società nerazzurra ha annunciato ufficialmente il trasferimento tramite un comunicato. Della Mora, che ha giocato una stagione significativa con la squadra giovanile, si è unito al club toscano. Il giocatore ha firmato un contratto con il Grosseto, che ora ne detiene i diritti. La cessione è stata confermata senza ulteriori dettagli sulla durata o le clausole dell’accordo.