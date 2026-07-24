Alessandra Mastronardi sarà protagonista della nuova fiction “Nemo”, in produzione per la prossima stagione di Rai Fiction. L’attrice torna in televisione con un ruolo centrale in questa serie, che sarà trasmessa sui canali Rai. La produzione è attualmente in fase di realizzazione e rappresenta un ritorno importante per l’attrice nel panorama televisivo italiano.

Alessandra Mastronardi si prepara a tornare protagonista sul piccolo schermo con una nuova fiction targata Rai. L’attrice sarà infatti al centro di “Nemo”, una nuova produzione destinata alla prossima stagione di Rai Fiction. A svelare l’indiscrezione è stato Cinemotore, che ha anticipato la presenza della Mastronardi nel ruolo di protagonista femminile della serie. Riprese tra Trento e Trieste. La nuova fiction è attualmente in fase di lavorazione. Le riprese si stanno svolgendo tra Trento e Trieste e dovrebbero concludersi entro la fine di settembre. Al fianco di Alessandra Mastronardi ci saranno due volti molto amati dal pubblico televisivo: Giacomo Giorgio, noto per il successo di Mare Fuori, e Federica Sabatini. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

© Tivvusia.it - Alessandra Mastronardi torna in Rai: “Nemo” è la nuova fiction evento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NEMO: LA NUOVA SERIE EVENTO DI CON ALESSANDRA MASTRONARDI

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: NEMO: LA NUOVA SERIE EVENTO DI RAI1 CON ALESSANDRA MASTRONARDI

Alessandra Mastronardi beccata con la nuova fiamma al mareAlessandra Mastronardi è stata fotografata al mare con una donna, mentre si scambiavano baci e sorrisi.

Temi più discussi: Nemo serie TV: Alessandra Mastronardi protagonista con Giacomo Giorgio; Alessandra Mastronardi torna al centro di una nuova fiction Rai; Prossime fiction Rai: NEMO, con Alessandra Mastronardi e Giacomo Giorgio | News; NEMO: LA NUOVA SERIE EVENTO DI RAI1 CON ALESSANDRA MASTRONARDI.

Alessandra Mastronardi torna in Rai per una nuova serie tv: la protagonista de #LAllieva sarà ora la protagonista femminile della fiction #Nemo. Il protagonista maschile, come già annunciato, è Giacomo Giorgio. Nel cast anche Federica Sabatini ( #DonMatteo x.com

Alessandra Mastronardi torna su Rai 1 con Nemo: iniziate le riprese della nuova fiction con Giacomo GiorgioAlessandra Mastronardi torna protagonista su Rai 1 con una nuova fiction destinata a far parlare di sé. L’attrice, dopo l’esperienza su Canale 5 con Doppio Gioco, è pronta a rientrare sulla rete ammir ... spettegolando.it

Alessandra Mastronardi torna protagonista nella nuova fiction RaiAlessandra Mastronardi torna al centro di una nuova fiction Rai. L’attrice sarà la protagonista femminile di Nemo, nuova serie televisiva ... tvserial.it