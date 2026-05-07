Berrettini incredulo per la chiamata dell'arbitra chiede a Popyrin | Alexei sai che non è così

Nel match di esordio al Foro Italico, Matteo Berrettini ha perso contro Popyrin, con un episodio che ha attirato l’attenzione. All’inizio del secondo set, il tennista italiano si è rivolto con tono acceso alla giudice di sedia, chiedendo spiegazioni a Popyrin e dicendogli: «Alexei, sai che non è così». La partita è stata caratterizzata anche da un momento di tensione tra i due giocatori, che ha coinvolto l’arbitro.

Sconfitta amara per Matteo Berrettini all'esordio al Foro Italico di Roma contro Popyrin. Episodio particolare in avvio di secondo set, con l'azzurro molto arrabbiato con la giudice di sedia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pronostico e quote Alexei Popyrin – Matteo Berrettini, Roma 07-05-2026Prima sfida in un torneo ufficiale sulla terra battuta tra Alexei Popyrin e Matteo Berrettini con la prospettiva di incontrare Mensik nel secondo... Pronostico e quote Alexei Popyrin – Matteo Berrettini, Roma 07-05-2026 ore 11:00Prima sfida in un torneo ufficiale sulla terra battuta tra Alexei Popyrin e Matteo Berrettini con la prospettiva di incontrare Mensik nel secondo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Berrettini ruggisce finalmente a Cagliari: le parole dopo la vittoria su Navone. Berrettini incredulo per la chiamata dell’arbitra chiede a Popyrin: Alexei sai che non è cosìSconfitta amara per Matteo Berrettini all’esordio al Foro Italico di Roma contro Popyrin. Episodio particolare in avvio di secondo set, con l’azzurro molto arrabbiato con la giudice di sedia. fanpage.it Internazionali, Berrettini furioso con arbitro: cos'è successo con PopyrinFuria Berrettini agli Internazionali d'Italia e fischi sul Centrale. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro ha sfidato l'australiano Alexei Popyrin nel primo turno del Masters 1000 di Roma, in un ... adnkronos.com