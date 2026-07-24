Alcaraz e l’invidia per Berrettini | il siparietto social conquista tutti

Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini hanno scambiato battute sui social, attirando l’attenzione di migliaia di tifosi. Il siparietto tra i due tennisti, che hanno condiviso alcuni commenti scherzosi, ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati. L’interazione è stata molto commentata online, dimostrando come anche i grandi del tennis trovino spazio per momenti di leggerezza sui social media.

Non solo allenamenti, tornei e classifiche ATP. Anche i grandi protagonisti del tennis mondiale sanno ritagliarsi qualche momento di leggerezza. Lo dimostra il divertente scambio di battute andato in scena sui social tra Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini, un siparietto che in poche ore ha fatto sorridere migliaia di tifosi. Alcaraz a Berrettini: “Come ti sai godere la vita”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Berrettini (@matberrettini) Tutto nasce da alcune fotografie pubblicate su Instagram dal tennista romano, impegnato in qualche giorno di relax dopo Wimbledon. Tra mare, allenamenti e serate estive, Berrettini ha condiviso alcuni momenti della sua pausa accompagnandoli con una celebre canzone di Vasco Rossi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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L’invidia Sì ma non vincerà mai un 500. Sì ma non vincerà mai un 1000. Sì ma non vincerà mai uno Slam. Sì ma non sarà mai n.1 del mondo. Sì ma non è il vero n.1 del mondo. Sì ma il Colestebol. Sì ma gli attacchi di panico. Sì ma gioca contro nessuno. Sì m x.com

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