Tonon apre la porta in accappatoio e vede Onestini | il siparietto in video conquista i social

Luca Onestini e Raffaello Tonon sono amici da tempo, e la loro relazione si è mostrata recentemente in un video condiviso sui social. In quella clip, Tonon apre la porta indossando un accappatoio e si trova di fronte a Onestini, creando un momento spontaneo e divertente. La scena ha attirato l’attenzione degli utenti online, che hanno commentato con entusiasmo. La loro amicizia, nata in circostanze inconsuete, si è dimostrata resistente anche di fronte alle telecamere spente e alla distanza.

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