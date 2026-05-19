Tonon apre la porta in accappatoio e vede Onestini | il siparietto in video conquista i social
Luca Onestini e Raffaello Tonon sono amici da tempo, e la loro relazione si è mostrata recentemente in un video condiviso sui social. In quella clip, Tonon apre la porta indossando un accappatoio e si trova di fronte a Onestini, creando un momento spontaneo e divertente. La scena ha attirato l’attenzione degli utenti online, che hanno commentato con entusiasmo. La loro amicizia, nata in circostanze inconsuete, si è dimostrata resistente anche di fronte alle telecamere spente e alla distanza.
Ci sono amicizie che nascono nei posti più improbabili e resistono al tempo, alle telecamere spente, alla distanza e quella tra Luca Onestini e Raffaello Tonon è una di queste. Nata nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2017, quasi dieci anni fa, continua ancora oggi a regalare momenti di autentica spontaneità che fanno impazzire i social. L’ultima testimonianza arriva direttamente da TikTok, dove un video pubblicato da Onestini ha raggiunto 252mila visualizzazioni in appena 13 ore. La premessa è semplice ma efficace: una sorpresa improvvisa, senza preavviso. Nel filmato, la cui didascalia recita “ Sorpresa a Raffaello Tonon, ma vogliamo parlare delle babbucce? “, Luca si riprende mentre si avvicina all’abitazione dell’amico. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: I Jalisse e il siparietto sui social: così annunciano la partecipazione a Canzonissima
Leggi anche: Javier Martinez, simpatico siparietto social: “La butti sulla cagnara”, cosa ha fatto