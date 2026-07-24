Alba Parietti, ospite di un podcast, ha parlato di desiderio, passione e tradimento, affermando di non aver mai avuto limiti nel suo modo di vivere i sentimenti e l’intimità. Ha scherzato sui uomini sopra i 50 anni, paragonandoli alle toilette. La sua intervista ha approfondito aspetti personali e relazionali, senza entrare in dettagli specifici o nominativi.

A more, seduzione e intimità: ospite del podcast di MOW Privé, Alba Parietti si è raccontata senza filtri. «Non ho mai avuto limiti», ha chiarito, spiegando che «se c’è una cosa che mi piace, mi piace. È divertente qualsiasi tipo di esperimento». La showgirl ha quindi ripercorso alcuni momenti della sua vita privata e delle sue relazioni, spiegando che per lei il desiderio è sempre stato legato al coinvolgimento emotivo. Alba Parietti e il dolore a lungo taciuto: «Mia madre, malata mentale: due donne in una» X Leggi anche › Alba Parietti svela, ecco perché è finita con Fabio Adami › Alba Parietti: «Tranne bocca e seno, ho fatto solo ritocchi minimi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alba Parietti parla di desiderio, passione e tradimento. Con una battuta sugli uomini che, dice, dopo i 50 sono come le toilette...

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