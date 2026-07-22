Alba Parietti ha partecipato a un'intervista al podcast Privé by MOW ed Escort Advisor, durante la quale ha parlato di diversi temi personali. Ha commentato il comportamento degli uomini sopra i cinquant'anni, paragonandoli a toilette troppo libere e guaste. Ha anche ammesso di provare gelosia e di essere innamorata, citando una frase di una signora francese che definisce il tradimento come qualcosa di umiliante. Parietti ha condiviso anche alcune riflessioni sulla vita sentimentale.

Alba Parietti si è raccontata in una lunga e densa intervista al podcast Privé by MOW ed Escort Advisor, a cominciare dalla gelosia e ammettendo subito che sì, se è innamorata prova questo sentimento: “Un giorno mi disse una frase una signora francese, ‘ il tradimento è brutto soprattutto perché rende ridicoli ‘. Quando vieni tradito, soprattutto se vieni tradito malamente, questa persona ti rende ridicolo e nessuno vuole esserlo. Anche nel tradimento ci deve essere questa forma di rispetto”. E ancora: “Le mie storie veramente importanti, quando mi sono resa conto che non sarei più stata capace di essere fedele, ho deciso di chiuderle. Però non mi sono mai pentita di averlo fatto, perché non mi sarei mai perdonata di rendere ridicola la persona che amavo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli uomini sono come le toilette: quando sono troppo liberi, dopo una certa età, come minimo sono guasti. Se uno dopo i cinquant’anni è un indomabile single, inutile affannarsi”: così Alba Parietti

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