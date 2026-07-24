Alatri Viola le prescrizioni dell’affidamento ai servizi sociali Sospesa la misura alternativa 60enne tradotto in carcere dai Carabinieri

Da cronachecittadine.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 60 anni è stato portato in carcere dai Carabinieri dopo aver violato le prescrizioni dell’affidamento ai servizi sociali. La misura alternativa era stata concessa, ma è stata sospesa a seguito di controlli. I militari hanno notificato l’ordine di detenzione, e l’uomo è stato condotto in carcere. La verifica delle restrizioni fa parte di un monitoraggio continuo da parte delle forze dell’ordine.

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