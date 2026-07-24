Alatri Viola le prescrizioni dell’affidamento ai servizi sociali Sospesa la misura alternativa 60enne tradotto in carcere dai Carabinieri
Un uomo di 60 anni è stato portato in carcere dai Carabinieri dopo aver violato le prescrizioni dell’affidamento ai servizi sociali. La misura alternativa era stata concessa, ma è stata sospesa a seguito di controlli. I militari hanno notificato l’ordine di detenzione, e l’uomo è stato condotto in carcere. La verifica delle restrizioni fa parte di un monitoraggio continuo da parte delle forze dell’ordine.
Cronache Cittadine ALATRI – Il costante monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale da parte dei Carabinieri della Compagnia L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Notizie e thread social correlati
Viola le prescrizioni dell’affidamento ai servizi sociali: 45enne riportato a MontacutoUn uomo di 45 anni è stato riaccompagnato in carcere dopo aver violato ripetutamente le prescrizioni dell’affidamento ai servizi sociali.
Viola le prescrizioni e picchia la moglie a Ragusa, perde l'affidamento ai servizi sociali e viene arrestatoUn uomo di 35 anni è stato arrestato a Ragusa per aver violato le prescrizioni imposte e aver aggredito la convivente.