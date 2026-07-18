Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Ragusa per aver violato le prescrizioni imposte e aver aggredito la convivente. La decisione è arrivata dal Magistrato di Sorveglianza, che ha disposto anche la perdita dell'affidamento ai servizi sociali. L'uomo è stato portato in custodia cautelare dopo l'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda riguarda un episodio di maltrattamenti domestici che ha portato all'arresto e alla sospensione delle misure di affidamento.

Un 35enne ragusano è stato arrestato per maltrattamenti ai danni della convivente, a seguito di una decisione del Magistrato di Sorveglianza. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa dopo che sono emerse gravi violazioni delle prescrizioni imposte all’uomo nell’ambito della misura alternativa dell’affidamento al servizio sociale. L'intervento a Ragusa Gli approfondimenti investigativi Il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza L'arresto e la carcerazione L’intervento a Ragusa Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando le Volanti della Questura di Ragusa sono intervenute per un presunto episodio di maltrattamenti nei confronti della convivente dell’uomo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Viola le prescrizioni e picchia la moglie a Ragusa, perde l'affidamento ai servizi sociali e viene arrestato

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