Viola le prescrizioni dell’affidamento ai servizi sociali | 45enne riportato a Montacuto

Da anconatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 45 anni è stato riaccompagnato in carcere dopo aver violato ripetutamente le prescrizioni dell’affidamento ai servizi sociali. Le infrazioni riguardavano anche norme legate all’uso di sostanze stupefacenti. La decisione è stata presa dopo aver constatato le infrazioni commesse mentre era in affidamento. Ora si trova nel reparto di Montacuto.

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ANCONA - Ha violato più volte le prescrizioni dell’affidamento in prova ai servizi sociali, comprese alcune legate agli stupefacenti, e per questo è tornato in carcere. La Polizia di Ancona ha eseguito un provvedimento nei confronti di un italiano di circa 45 anni, disponendo l’immediata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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