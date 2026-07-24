Al via lavori per 700 mila euro su strade marciapiedi e parte il Piano per l' Eliminazione delle Barriere Architettoniche a Montevarchi
Sono iniziati lavori per 700 mila euro su strade e marciapiedi nel centro abitato. Contestualmente, è partito il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Le opere riguardano interventi di miglioramento delle infrastrutture pubbliche. Le operazioni sono state avviate questa settimana. La spesa complessiva comprende lavori di asfaltatura, sistemazione dei marciapiedi e adeguamenti per l’accessibilità. Nessuna data di fine lavori è stata comunicata.
Arezzo, 24 luglio 2026 – Al via lavori per 700 mila euro su strade, marciapiedi e parte il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Al via i lavori di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi, comprensivi anche degli interventi previsti dal Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Si tratta di un primo intervento del valore di 185.800 euro, il primo dei quattro previsti nell’anno per un investimento complessivo di 700.000 euro. I primi lavori interesseranno via della Ginestra, via Pacinotti, via Perosi, piazzale Allende, via Ruini, piazzale Europa, via Ammiraglio Burzagli, via Leona, piazza della Fiera e altre strade comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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