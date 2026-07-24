Al via lavori per 700 mila euro su strade marciapiedi e parte il Piano per l' Eliminazione delle Barriere Architettoniche a Montevarchi

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono iniziati lavori per 700 mila euro su strade e marciapiedi nel centro abitato. Contestualmente, è partito il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Le opere riguardano interventi di miglioramento delle infrastrutture pubbliche. Le operazioni sono state avviate questa settimana. La spesa complessiva comprende lavori di asfaltatura, sistemazione dei marciapiedi e adeguamenti per l’accessibilità. Nessuna data di fine lavori è stata comunicata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arezzo, 24 luglio 2026 – Al via lavori per 700 mila euro su strade, marciapiedi e parte il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Al via i lavori di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi, comprensivi anche degli interventi previsti dal Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Si tratta di un primo intervento del valore di 185.800 euro, il primo dei quattro previsti nell’anno per un investimento complessivo di 700.000 euro. I primi lavori interesseranno via della Ginestra, via Pacinotti, via Perosi, piazzale Allende, via Ruini, piazzale Europa, via Ammiraglio Burzagli, via Leona, piazza della Fiera e altre strade comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

al via lavori per 700 mila euro su strade marciapiedi e parte il piano per l eliminazione delle barriere architettoniche a montevarchi
© Lanazione.it - Al via lavori per 700 mila euro su strade, marciapiedi e parte il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche a Montevarchi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Voghera, dal ponte di via Piacenza all'ex caserma: ecco il piano triennale delle opere pubbliche

Video Voghera, dal ponte di via Piacenza all'ex caserma: ecco il piano triennale delle opere pubbliche

Notizie e thread social correlati

Piano "Peba", verso l'eliminazione delle barriere architettoniche a Mercato San SeverinoA Mercato San Severino si sta lavorando per rendere la città più accessibile, con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche.

Parte il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche: otto cantieri per una città più accessibileSono stati avviati otto cantieri in diverse zone della città per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Temi più discussi: Al via lavori per 700 mila euro su strade, marciapiedi e parte il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche a Montevarchi; Tratto di via Buonarroti e via Pascoli: vietato transito; Strade e marciapiedi, al via lavori per 700mila euro: cantieri a Montevarchi; Abbattimento barriere architettoniche: al via i lavori in via Papa Innocenzo XII.

barriere architettoniche al via lavori perAl via lavori per 700 mila euro su strade, marciapiedi e parte il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche a MontevarchiSi tratta di un primo intervento del valore di 185.800 euro, il primo dei quattro previsti nell’anno per un investimento complessivo di 700.000 euro ... msn.com

Montevarchi, al via il piano per la manutenzione della viabilità: 700mila euro di interventi, al via anche il PEBAPartono a Montevarchi gli interventi di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi. Il primo lotto di lavori, del valore di 185.800 euro, rappresenta l’avvio di un programma più ampio che nel ... valdarnopost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web