Al via lavori per 700 mila euro su strade marciapiedi e parte il Piano per l' Eliminazione delle Barriere Architettoniche a Montevarchi

Notizia in breve

Sono iniziati lavori per 700 mila euro su strade e marciapiedi nel centro abitato. Contestualmente, è partito il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Le opere riguardano interventi di miglioramento delle infrastrutture pubbliche. Le operazioni sono state avviate questa settimana. La spesa complessiva comprende lavori di asfaltatura, sistemazione dei marciapiedi e adeguamenti per l’accessibilità. Nessuna data di fine lavori è stata comunicata.