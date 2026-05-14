Piano Peba verso l' eliminazione delle barriere architettoniche a Mercato San Severino

A Mercato San Severino si sta lavorando per rendere la città più accessibile, con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche. L’Amministrazione comunale ha approvato un piano chiamato PEBA, che prevede interventi specifici per rendere gli spazi pubblici più fruibili da tutti. La realizzazione di questa iniziativa segue una roadmap che punta a favorire un ambiente urbano più inclusivo e privo di ostacoli.

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