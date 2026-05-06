Parte il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche | otto cantieri per una città più accessibile

Sono stati avviati otto cantieri in diverse zone della città per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. I lavori prevedono modifiche a marciapiedi e percorsi pedonali con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità per tutti i cittadini. Le opere si svolgono in punti specifici del territorio comunale e coinvolgono diverse aree della città. L’obiettivo è rendere gli spazi pubblici più fruibili per le persone con bisogni speciali.

Prendono il via gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, un piano di lavori che interesserà otto punti del territorio comunale con l'obiettivo di garantire la piena accessibilità di marciapiedi e percorsi pedonali a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate «Barriere architettoniche: Arezzo è una città accessibile a tutti?»Arezzo, 26 febbraio 2026 – «Barriere architettoniche: Arezzo è una città accessibile a tutti?». Sistemazione di marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche, la mappa diffusa degli interventiLa ditta Edilsagea sta eseguendo in questi giorni gli interventi in via Anna Frank, via Fornaci, via Rasi Spinelli e via Viareggio Proseguono e si... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Australia: vescovi, il lavoro è parte del piano di Dio per il fiorire dell’uomo. L’appello per i giovani in cerca di occupazione; Piano casa, parte la fase operativa con più fondi per ristrutturazioni rapide; Affrontare la chemio con un cane accanto, a Treviso parte il piano per umanizzare le cure; Lavoratori fuori sede, studenti e famiglie: ecco chi accederà agli alloggi del piano casa. Piano allenamento 10 km: 10 settimane per chi parte dai 5 kmPiano di allenamento progressivo per passare dai 5 km ai 10 km in 10 settimane. Tre uscite a settimana, progressione graduale, senza strafare. sportoutdoor24.it Parte il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2026Il nuovo Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, emanato con D.M. 12 febbraio 2026 n. 20, sarà valido fino al 31 dicembre 2026, con un focus particolare su prevenzione, ... ipsoa.it Da Montespaccato parte il Parents Manager per dire stop alla violenza nel calcio giovanile ift.tt/F7NaUx9 x.com AGGIORNAMENTO ORE 12.30 Mentre avanzano schiarite su buona parte del medio-basso Piemonte, registriamo i primi temporali della stagione su Alto Piemonte tra Biellese, Val Sesia, alto Novarese e Verbano dove si registrano locali nubifragi e possib - facebook.com facebook