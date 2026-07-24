Gli Stati Uniti hanno avviato l’applicazione di nuovi dazi tra il 10 e il 12,5 per cento su prodotti provenienti da 60 Paesi. Questa misura si applica in sostituzione delle tariffe temporanee del 10 per cento che erano state introdotte in precedenza. La modifica delle tariffe riguarda diversi settori e si inserisce in una fase di aggiornamento delle politiche commerciali statunitensi. La decisione entra in vigore tra il 10 e il 12,5 per cento, a seconda del paese e del tipo di merce.

Scattano i nuovi dazi imposti dagli Usa su decine di Paesi in tutto il mondo, in vista della scadenza delle tariffe generalizzate del 10 per cento introdotte come misura provvisoria. Le misure, valide per 150 giorni, sono entrate in vigore alle 00:01 di venerdì 24 luglio 2026 (ora della costa orientale degli Stati Uniti, le 6 di mattina in Italia). Le tariffe sono comprese tra il 10 e il 12,5 per cento e riguardano 60 partner commerciali, tra i quali anche alcuni Paesi europei. Copriranno il 99,4 per cento del commercio statunitense, secondo una scheda informativa pubblicata dall’Ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti. Il piano punta a contrastare il presunto lavoro forzato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Al via i nuovi dazi Usa tra il 10 e il 12,5 per cento su 60 Paesi

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