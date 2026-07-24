EMPOLI Una seconda edizione da sold out. Si avvicina il gran finale per il "Vernacolo al Torrione", dove lunedì alle 21 cala il sipario nel giardino del Torrione di Santa Brigida con la messinscena della commedia in due atti e un prologo "La sposa rimpiattata", testo e regia di Massimo Valori, a cura della Compagnia Pien di Beghe. La storia è ambientata nel 1975: entra in vigore la legge che abbassa la maggiore età a 18 anni, e Susanna può finalmente sposare il suo Gennaro in tutta libertà. Dato che la sua famiglia non è d’accordo, Susanna ha chiesto aiuto a Wilma, la quale finge di convolare lei a nozze, per poi lasciare il posto alla stessa Susanna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Torrione c’è “La sposa rimpiattata“

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La sposa rimpiattataNel 1975 entra in vigore una legge che abbassa l’età adulta a 18 anni, permettendo a Susanna di sposare Gennaro senza restrizioni.

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