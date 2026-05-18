La sposa rimpiattata

Nel 1975 entra in vigore una legge che abbassa l’età adulta a 18 anni, permettendo a Susanna di sposare Gennaro senza restrizioni. La storia si svolge attraverso due atti e un prologo scritti in vernacolo empolese da Massimo Valori. La narrazione riguarda una sposa che si nasconde e si cela, rivelando un episodio che si inserisce in un periodo di cambiamenti legali e sociali. La vicenda si svolge in un contesto locale, con riferimenti alla cultura e alle tradizioni del territorio.

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Due atti e un prologo in vernacolo empolese di Massimo Valori. Nel 1975 entra in vigore la legge che abbassa la maggiore età a 18 anni, e Susanna può finalmente sposare il suo Gennaro in tutta libertà. Dato che la sua famiglia non è d’accordo, Susanna ha chiesto aiuto a Wilma, la quale finge di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Taylor Swift si sposa in stile Elizabeth Taylor: l’abito da sposa è già un’iconaTaylor Swift si prepara a pronunciare il fatidico sì con Travis Kelce in un matrimonio previsto per giugno, e l’abito da sposa che indosserà avrà... Un giardino per la sposa-artista ammazzataUn giardino intitolato a Pippa Bacca, l’artista uccisa durante la performance itinerante ’Spose in viaggio’ con cui si proponeva di attraversare, in... La Sposa!, la recensione del film di Maggie Gyllenhaal che reinventa FrankensteinCon La Sposa! Maggie Gyllenhaal reinventa il mito di Frankenstein trasformandolo in una storia d’amore punk, selvaggia e profondamente politica. Il film, scritto e diretto dalla regista candidata ... tg24.sky.it La sposa!, un film ipertrofico che racconta la volontà di ogni donna di appropriarsi della propria storiaChicago, 1936. Frankenstein vaga da oltre un secolo in preda a una divorante solitudine. La sua unica speranza è Euphronious, visionaria scienziata a cui chiede di ‘creargli’ una sposa. Toccata dalla ... mymovies.it