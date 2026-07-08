Si sposa e corre al concerto di Ultimo con l’abito da sposa | il motivo della sua scelta dice molto anche del marito

Una donna ha deciso di indossare l’abito da sposa per partecipare a un concerto. Dopo aver detto sì davanti all’altare, si è recata direttamente alla manifestazione musicale, che si svolgeva nella zona di Tor Vergata. La scelta dell’abbigliamento ha attirato l’attenzione di chi era presente, creando un contrasto tra l’evento civile e il look da cerimonia. La data rimarrà impressa come un giorno speciale per la protagonista.

Esistono date che restano impresse nella memoria per sempre e per Benedetta Rossi, il 4 luglio 2026 rappresenta il giorno in cui ha realizzato due sogni: pronunciare il fatidico sì davanti all’altare e assistere dal vivo al concerto evento di Ultimo alla spianata di Tor Vergata. La sua storia, condivisa su TikTok con un video che la ritrae tra la folla ancora con indosso l’abito da sposa, è ovviamente diventata rapidamente virale, trasformandosi nell’ennesima testimonianza del legame speciale che unisce il cantautore romano ai suoi fan. La scelta della data del matrimonio non è stata casuale, visto che Benedetta ha voluto che il giorno delle nozze coincidesse con l’anniversario del primo concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico, tenutosi il 4 luglio 2019. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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