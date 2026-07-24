Al matrimonio di Donnarumma e Alessia Elefante circa 300 invitati anche Haaland | le foto e i video delle nozze

Circa 300 persone hanno partecipato al matrimonio tra il calciatore e Alessia Elefante, svoltosi a Locorotondo con un ricevimento a Fasano. Tra gli invitati figurano calciatori come Haaland e Kovacic, oltre a un allenatore. Gli sposi indossavano abiti di Dolce e Gabbana. Sono state diffuse foto e video dell’evento.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati a Locorotondo, poi il ricevimento a Fasano. Circa 300 invitati, abiti Dolce e Gabbana e ospiti come Haaland, Mancini e Kovacic. Le prime immagini delle nozze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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