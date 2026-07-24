Al ’Masi’ di Lugano focus su Boccioni

Vale un salto appena oltrefrontiera, al MASI di Lugano, Museo d’arte della Svizzera italiana, che completa il ciclo di approfondimento sulle proprie collezioni, la mostra ’ Umberto Boccioni verso la liberazione futurista ’, dal 7 agosto al 24 gennaio 2027. Sintesi ravvicinata dell’evolversi di un protagonista chiave del Novecento. Dai quieti paesaggi divisionisti realizzati per il luganese Chiattone, titolare di una stamperia a Milano (che li avrebbe quindi donati al MASI), fino alle opere cardine dei primi anni futuristi, provenienti da importanti collezioni pubbliche e private. "Cerco, cerco, cerco - annotava nel diario Boccioni - e non trovo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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