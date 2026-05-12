Al Long Lake Festival di Lugano arriva Motta piano solo apre Mille
Mercoledì 15 luglio, il cantautore italiano sarà protagonista a Lugano con un concerto intimo nel contesto del Long Lake Festival. L’evento, intitolato “Piano Solo”, vedrà Motta esibirsi con un accompagnamento esclusivamente pianoforte. La serata segna il ritorno dell’artista nella città ticinese, offrendo al pubblico un’esperienza musicale incentrata sulla sua musica in versione acustica. Al concerto seguirà l’apertura del gruppo musicale Mille.
Mercoledì 15 luglio, torna a Lugano il cantautore italiano Motta in un concerto intimo e raffinato con l’esibizione “Piano Solo”. Ad aprire la serata Mille, cantautrice italiana che si presenta in solo chitarra e voce. La data completa la serie di concerti targati Roam, l’outdoor club situato al.🔗 Leggi su Quicomo.it
Notizie correlate
A Lugano arriva il Make Your Move Urban Festival 2026Un festival che celebra la danza urbana, l’energia creativa e la cultura hip-hop come linguaggio di espressione per tutte le età.
Argomenti più discussi: Un sorso di Brasile con Mari Froes e Leo Middea; Il nuovo sound brasiliano di Mari Froes conquista ROAM Festival; Amex GBT acquisita da Long Lake: dallo scacco matto a CWT al ritorno al privato da 6,3 miliardi; Amex GBT vicina all'acquisizione da parte di Long Lake, sostenuta da General Catalyst.
Una serata tutta da ballare, quella del 14 luglio a Lugano LongLake Festival. Prevendita su Biglietteria.ch facebook
UniCredit Italia (@UniCredit_IT) / Posts / X x.com