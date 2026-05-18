Giorgio Poi live al Foce di Lugano con l' album Schegge

Giorgio Poi si è esibito dal vivo al Foce di Lugano presentando il suo ultimo album, Schegge. L’album, uscito a tre anni di distanza da Gommapiuma, è stato scritto tra dicembre 2022 e ottobre 2024 e registrato nel suo studio a Roma, città in cui è tornato a vivere dopo 17 anni di assenza. Schegge rappresenta il risultato del suo lavoro in studio, in cui ha suonato diversi strumenti. La performance ha coinvolto il pubblico presente, in un ambiente all’aperto.

Schegge è uscito a tre anni di distanza da Gommapiuma, Giorgio Poi lo ha scritto tra dicembre 2022 e ottobre 2024 e registrato nel suo studio a Roma – la sua città, dove è tornato a vivere dopo 17 anni di assenza – ed è il manifesto della sua sensibilità artistica, un album in cui ha suonato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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