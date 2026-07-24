Una città turistica è stata scoperta casualmente, portando il Bed&Breakfast Carro Rooms a riempire rapidamente tutte le sue sei camere. Situato in vicolo Scuole, nel centro storico, l’albergo si trova negli spazi dell’antico oratorio del Carrobiolo. Dal 2024, il B&B offre 12 posti letto distribuiti su 255 metri quadrati. La direttrice dell’impresa sociale ha spiegato che l’afflusso di ospiti ha portato il tutto al completo.

Una città turistica scoperta per caso. Lo spiega Simona Ravizza, direttrice dell’impresa sociale Il Carro. In vicolo Scuole, nel cuore della vecchia Monza, negli spazi dell’antico oratorio del Carrobiolo opera il Bed&Breakfast Carro Rooms, attivo dal 2024: 6 camere con bagno, per un totale di 12 posti letto (255 metri quadrati). "Stiamo andando molto bene – spiega Ravizza – l’onda lunga delle Olimpiadi Milano Cortina ha portato a Monza persone fino a fine luglio e per agosto abbiamo solo pochi spazi disponibili". Molti sono arrivati nella stagione dei matrimoni o per vari motivi e si accorgono di quanto Monza sia affascinante. Si aggiunge il Carro Hostel da 50 posti letto (11 stanze), su 555 metri quadri, più le due unità abitative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al Carrobiolo ostello e b&b fanno il pieno

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