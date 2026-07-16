Le formazioni della Scd Alma Juventus Fano hanno ottenuto risultati diversi nelle competizioni di ciclismo a Gubbio. I Giovanissimi hanno dominato la gara, mentre gli Allievi hanno subito numerose eliminazioni a causa di percorsi difficili. Gli Esordienti in Rappresentativa Marche hanno invece incontrato sfortuna durante la competizione. La giornata si è conclusa con il successo dei Giovanissimi, che hanno fatto il pieno di vittorie.

Fortune alterne per le formazioni della Scd Alma Juventus Fano, tra percorsi spietati che hanno decimato gli Allievi, la malasorte che ha preso di mira gli Esordienti in Rappresentativa Marche e un nuovo dominio assoluto dei Giovanissimi. Gli Allievi sono stai impegnati in un vero e proprio esame del fuoco a Bedonia, in provincia di Parma, su uno dei tracciati più selettivi e duri dell’intera stagione: in appena 25 hanno infatti concluso il 13° Memorial Gianfranco Porcari su ben 123 partenti. Sotto la guida dei diesse Filippo Beltrami e Gabriele Gori, Pietro Brancati ha corso stabilmente nelle prime trenta posizioni del gruppo, stringendo i denti fin sul traguardo e artigliando un ottimo diciannovesimo posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo. Alma, i Giovanissimi fanno il pieno a Gubbio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ciclismo. L’Alma Juve pedala con il ritmo giusto

Ciclismo, Alma Juve con onore in Toscana. Ringhini e Brancati firmano le migliori prestazioniNel fine settimana toscano, gli Allievi della Scd Alma Juventus Fano hanno partecipato al 22° Trofeo della Liberazione-Strade Bianche ad Albergo.

Si parla di: Ciclismo: Alma Juventus Fano, le ultime uscite delle squadre Giovanissimi, Esordienti e Allievi.

Ciclismo. Alma, i Giovanissimi fanno il pieno a GubbioFortune alterne per le formazioni della Scd Alma Juventus Fano, tra percorsi spietati che hanno decimato gli Allievi, la ... sport.quotidiano.net

I ciclisti dell’Alma Juventus Fano brillano su più frontiI ragazzi della Scd Alma Juventus Fano di ciclismo si sono messi in mostra in gare di varie tipologie. Gli Allievi Kevin Piccioli e Mattia Pierotti hanno affrontato la cronometro individuale di San ... ilrestodelcarlino.it