Concerti e mercatini al Borgo d’Oro Le strade fanno il pieno di cultura

Nel cuore del Borgo d’Oro, le strade si animano con eventi che attraggono residenti e visitatori. Si svolge un mercatino di vinili e uno street market dedicato a prodotti agricoli a chilometro zero. Durante la serata, vengono organizzate varie attività culturali, tra cui concerti e spettacoli dal vivo. Le iniziative si protraggono nel corso della giornata, creando un flusso continuo di persone che partecipano alle diverse proposte proposte nel centro storico.

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Mercatino dei vinili, street market con prodotti agricoli a chilometro zero, serata in collaborazione con Omphalos per una tappa di avvicinamento all’evento dell’ Umbria Pride 2026 di sabato 13 giugno; la musica di The Zawose Queens dalla Tanzania a Perugia, per una delle due date Italiane del tour Europeo. E’ il programma di “ Strade ad alto contenuto di cultura 2026 ”, l’iniziativa di Corso Garibaldi District per riqualificare la vita sociale, culturale ed economica del quartiere di Borgo Sant’Angelo. Tempi e modi dell’evento sono stati illustrati da Fabrizio Ciancaleoni e Fernando Garcia Piera (Distretto Garibaldi APS), presenti il vicesindaco di Perugia Marco Pierini e l’assessore comunale Fabrizio Croce, e per il Mercato Agricolo dell’Arco Etrusco il presidente di Cia Umbria Matteo Bartolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concerti e mercatini al Borgo d’Oro. Le strade fanno il pieno di cultura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Un'estate di spettacoli e folklore sotto le stelle con Tasso Goethe: concerti, dj set e mercatiniTornano gli eventi promossi dall’associazione Tasso Goethe con un calendario di iniziative che spazia tra musica dal vivo, folklore romagnolo, dj set... Leggi anche: Spettacoli, concerti mercatini vintage e visite guidate Weekend del 1° Maggio a Genova e dintorni: Sagra di Primavera, Fiera di San Salvatore, concerti, mercatini, focaccette e altro ift.tt/jRZUD1x ift.tt/04Do8V2 x.com Quali hobby a basso o nullo costo hai che potrebbero nemmeno essere considerati hobby? reddit Mercatini, alberi e concerti gospel aspettando NataleUn fine settimana denso di appuntamenti natalizi, tra mercatini e concerti, in tutta la provincia. Si comincia sabato 6 dicembre. La magia del Natale torna a farsi sentire con il concerto Il Ritmo ... laprovinciapavese.gelocal.it Concerti, mercatini, laboratori. Il Natale sarà lungo e diffusoIl Natale a San Lazzaro torna anche quest’anno con un calendario ricco di iniziative pensate per tutta la comunità, dai più piccoli agli adulti, tra letture animate, laboratori, spettacoli, mercatini, ... ilrestodelcarlino.it