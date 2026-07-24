ai dettagli la cessione di due azzurri al genoa di de rossi

La cessione di due giocatori del Napoli, Nosa Obaretin e Christian Garofalo, al Genoa di De Rossi, è in fase di definizione. La società partenopea mira a alleggerire la rosa di Allegri, e secondo SkySport, i due calciatori sono i principali obiettivi per la prossima operazione di mercato. Non sono state ancora comunicate ufficialmente le cifre o le tempistiche dell'eventuale trasferimento.

La dirigenza partenopea è pronta a piazzare due colpi in uscita per alleggerire la rosa di Allegri. Come evidenzia la redazione di SkySport, sul tavolo ci sono i nomi di Nosa Obaretin e Christian Garofalo. Il primo potrebbe trasferirsi al Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 2,5 milioni di euro, mentre per Garofalo si lavora a un trasferimento a titolo definitivo. I contatti tra i due club proseguono con l’obiettivo di arrivare alla chiusura dell’operazione. RAI – Il Napoli vuole Lunin e prova a strapparlo all’Inter, c’è l’accordo con Grimaldo.” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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