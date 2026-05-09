Fiorentina-Genoa | rossoblù già proiettati al futuro Le scelte di De Rossi tra esperimenti e conferme

Il Genoa si prepara alla sfida contro la Fiorentina con una certa determinazione, dopo il pareggio ottenuto a Bergamo. La squadra rossoblù ha deciso di puntare su alcune sperimentazioni in campo, mantenendo anche elementi di conferma tra le scelte di De Rossi. I giocatori sono già proiettati verso le prossime partite, con l’obiettivo di non lasciare spazio a imprevisti o sorprese.

Il pareggio a Bergamo ha lasciato intendere che il Genoa non vuole regalare niente e soprattutto non vuole lasciare niente al caso. Più punti possibili in queste ultime tre giornate e occhi rivolti già alla prossima stagione. E' quanto trapelato dalle parole di De Rossi nella conferenza pre.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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