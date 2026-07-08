Genoa | tra acquisti e cessioni la nuova identità di De Rossi

Il Genoa si presenta alla nuova stagione con un rinnovamento della rosa, arricchendo la squadra con acquisti strategici. Tra le operazioni di mercato, ci sono anche cessioni di alcuni giocatori. La squadra punta a consolidare il proprio assetto con un mix di elementi esperti e giovani talenti. La nuova formazione si prepara a scendere in campo con una diversa identità, dopo aver effettuato diverse mosse sul mercato.

L’angolo della partita. Il Genoa si presenta alla nuova stagione con un importante rinnovamento della rosa, puntellando la squadra con acquisti strategici. Tra gli innesti più interessanti troviamo il difensore Calvani dal Frosinone e l’attaccante Venturino dalla Roma, entrambi acquistati per rinforzare una difesa che ha mostrato fragilità nella passata stagione. La guida di De Rossi è attesa al varco: il tecnico dovrà integrare rapidamente i nuovi giocatori per assicurare un inizio di campionato positivo. La discesa di alcuni elementi chiave, come l’attaccante Ekuban, richiede un adattamento tempestivo, e la pressione è già palpabile. La chiave tattica del match. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Genoa.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MERCATO GENOA-La Roma non riscatta VENTURINO ma lo vorrebbe con un nuovo prestito. Grifone cosa fai

Notizie e thread social correlati

Ranieri lascia, Roma segna una nuova era dopo le cessioni di Mourinho e De Rossi.La società ha annunciato ufficialmente l'interruzione del rapporto con l'allenatore, che aveva guidato la squadra per diverse stagioni.

Genoa-Como in streaming gratis? Dove vedere la sfida tra De Rossi e FabregasDomenica pomeriggio allo Stadio Luigi Ferraris si disputa la partita di Serie A tra Genoa e Como.

Temi più discussi: Dieci giorni al raduno del team; Genoa, ufficiale l'acquisto di Wiafe dal Modena; Genoa, conferme d’esperienza, arrivi di giovani: è un Grifone bifronte sul mercato; Genoa, subito mille tessere. Havel e Traoré, acquisti molto vicini.

Genoa, subito mille tessere. Havel e Traoré, acquisti molto vicini x.com

Genoa, subito mille tessere. Havel e Traoré, acquisti molto viciniSi chiama Luciano Costanza, 79 anni, pensionato Ansaldo di Castelletto, il primo abbonato della nuova stagione del Genoa. Costanza, da una decina di anni abbonato in gradinata Nord, ieri mattina alle ... genova.repubblica.it

Dopo Havel, il Genoa lavora a un nuovo tris di acquisti: il punto su Stroud, Traoré e FredGenoa molto attivo sul mercato. Dopo aver preso l'attaccante austriaco Elias Havel dall'Hartberg, il Grifone - riporta Sky Sport - è tornato con forza su Elliot Stroud, esterno sinistro svedese classe ... msn.com