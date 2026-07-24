Ai campionati mondiali Ponzinibio è quinto

Durante la quarta giornata dei Campionati Mondiali Giovanili di Arrampicata, tenutasi martedì sera ad Arco di Trento, si è disputata la prova di velocità. Dieci atleti italiani hanno partecipato sulla parete Speed del Climbing Stadium, con Francesco Ponzinibio che si è classificato quinto. La competizione ha visto prestazioni di alto livello e ha coinvolto il pubblico presente.

La quarta giornata dei Campionati Mondiali Giovanili di Arrampicata, svoltasi martedì sera ad Arco di Trento, si è accesa all’insegna della velocità. Sulla parete Speed del Climbing Stadium dieci sprinter azzurri hanno infiammato il pubblico di casa, regalando emozioni e prestazioni di altissimo livello e tra questi il nostro Francesco Ponzinibio. Il talento modenese ha chiuso al quinto posto, risultato che lascia qualche rammarico ma anche tanta consapevolezza: Ponzinibio ha infatti firmato il miglior tempo delle qualifiche con uno straordinario 5.04, confermandosi tra i grandi protagonisti della competizione. Alessandro Trezzi ha conquistato l’ultimo pass disponibile per il tabellone finale grazie al 16° posto ottenuto in 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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