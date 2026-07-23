È arrivata la chiamata che corona una stagione straordinaria. Francesco Pagliarini, velocista dell’Atletica Fano Techfem, è stato convocato dalla Federazione italiana di atletica leggera per i Campionati mondiali Under 20, in programma dal 5 al 9 agosto a Eugene, in Oregon. Il talento fanese farà parte della squadra azzurra nelle staffette 4×100 e mista, portando Fano e le Marche sul più prestigioso palcoscenico internazionale dell’atletica giovanile. L’ufficialità è arrivata con la pubblicazione dell’elenco dei 64 atleti scelti dalla Fidal: 33 uomini e 31 donne chiamati a rappresentare l’Italia negli Stati Uniti. Tra loro figura anche Pagliarini, ormai stabilmente inserito nel gruppo dei migliori giovani velocisti del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Pagliarini vola nell’Olimpo dell’atletica. Convocato ai campionati mondiali Under 20

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