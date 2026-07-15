canoa polo ferrara si piazza al quinto posto ai campionati nazionali under 18

Il Canoa Club Ferrara Polo si è classificato quinto ai campionati italiani under 18 di canoa polo. La squadra ha concluso la competizione con un piazzamento di rilievo, ottenendo il miglior risultato di sempre a livello nazionale. La finale si è svolta in una giornata intensa, con la formazione ferrarese che ha dimostrato grande impegno e determinazione durante tutto il torneo. La posizione finale rappresenta un risultato importante per il club e per i giovani atleti coinvolti.

Si chiude con un prestigioso 5° posto assoluto in Italia l’avventura del Canoa Club Ferrara Polo alle finali del Campionato Italiano Under 18 di canoa polo. Un risultato che premia il lavoro di un gruppo giovane e in costante crescita, capace di confrontarsi ad armi pari con le migliori realtà nazionali della categoria. Dopo aver conquistato l’accesso ai playoff nelle precedenti giornate di campionato, i giovani ferraresi sono arrivati a Bacoli consapevoli di affrontare un livello tecnico elevatissimo. Due giornate intense, caratterizzate da partite combattute e ritmi elevati, hanno visto la squadra estense confermare ancora una volta carattere, qualità e spirito di gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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