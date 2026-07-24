AglionExpo tutto pronto per un weekend di pici gusto e tradizione

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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AglionExpo si prepara per un weekend dedicato a piatti tradizionali e sapori locali. Dopo una cena con circa 160 partecipanti in Piazza Garibaldi, organizzata con i ristoratori della zona, l’evento prosegue con numerose iniziative. La manifestazione si focalizza sulla promozione della cucina tipica, con particolare attenzione ai pici. Sono previste degustazioni, esposizioni e momenti di intrattenimento, coinvolgendo la comunità e i visitatori nel rispetto delle tradizioni culinarie locali.

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Dopo la cena con il pienone di ieri sera (circa 160 persone) in Piazza Garibaldi, realizzata in collaborazione con i ristoratori locali, e con parte del ricavato che sarà devoluto al ’Centro Lorenzo Mori’, la terza edizione dell’AglionExpo a Sinalunga si prepara a vivere un lungo weekend per celebrare un prodotto simbolo del territorio, ormai vicino al riconoscimento Igp. L’ Aglione della Valdichiana è diventato un vanto, si è fatto un nome importante tra i buongustai anche fuori da questi confini, per il suo sapore delicato ’a prova di bacio’ e un abbinamento perfetto con i pici, altra specialità della zona. Un prodotto versatile, un re della tavola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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