Dieci sagre in Toscana | un weekend a tutto gusto ecco le migliori feste di paese

Un fine settimana in Toscana si prepara a offrire dieci diverse sagre di paese, tutte dedicate ai sapori locali. Tra eventi di strada e feste tradizionali, le manifestazioni si svolgeranno in varie località della regione e coinvolgeranno comunità di diverse dimensioni. Oltre alle specialità culinarie, molte di queste sagre prevedono anche musica, balli e altre attività per tutti i gusti. Il weekend promette di essere ricco di appuntamenti enogastronomici per gli amanti delle tradizioni toscane.

Firenze, 9 maggio 2026 – Un altro grande weekend di sagre. Il secondo fine settimana di maggio (9-10) offre eventi per tutti i gusti: sì, perchè proprio la tavola è la grande protagonista delle feste di paese, la cui “macchina” si mette in moto grazie alla generosità e alla passione di centinaia di volontari. E arrivano i piatti primaverili: dopo un inverno a base di polenta e cinghiale, adesso è il momento di sapori più leggeri, che si “intonano” con il bel tempo. A proposito, grazie al meteo particolarmente clemente di questi due giorni, sarà perfetto anche un giro nelle vicinanze dei paesi dove si svolgono le sagre. Scoprendo magari tesori artistici di grande valore, seppur fuori dai classici giri turistici.🔗 Leggi su Lanazione.it

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