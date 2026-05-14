Giro d' Italia Sposalizio del Mare ma anche porchetta e cinghiale | un weekend tra sport tradizione e gusto
La Romagna si appresta a vivere un weekend ricco di eventi e tradizioni, con il Giro d'Italia che attraversa la regione e il tradizionale Sposalizio del Mare, una cerimonia storica che si svolge lungo la costa. Oltre alle competizioni sportive, vengono celebrate le specialità locali come la porchetta e il cinghiale, mentre le comunità si preparano a ospitare visitatori di tutte le età in un calendario di iniziative culturali e gastronomiche.
La Romagna si prepara a vivere un intenso weekend tra tradizione, cultura, gastronomia ed eventi per tutte le età. Dallo storico Sposalizio del Mare di Cervia alla Contesa Estense di Lugo, passando per sagre dedicate ai sapori del territorio come la Festa del Cinghiale di Zattaglia e la Sagra.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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