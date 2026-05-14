Giro d' Italia Sposalizio del Mare ma anche porchetta e cinghiale | un weekend tra sport tradizione e gusto

La Romagna si appresta a vivere un weekend ricco di eventi e tradizioni, con il Giro d'Italia che attraversa la regione e il tradizionale Sposalizio del Mare, una cerimonia storica che si svolge lungo la costa. Oltre alle competizioni sportive, vengono celebrate le specialità locali come la porchetta e il cinghiale, mentre le comunità si preparano a ospitare visitatori di tutte le età in un calendario di iniziative culturali e gastronomiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui