Un uomo di 24 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di violenza sessuale. Secondo quanto riferito, ha seguito una ragazza di 22 anni nell’androne di un palazzo, l’ha strattonata fuori dall’ascensore e poi l’ha aggredita. L’uomo è stato portato in carcere dopo l’arresto. La vittima ha riportato ferite e ha subito l’intervento delle forze dell’ordine.

L'ha seguita nell'androne del palazzo. L'ha strattonata fuori dall'ascensore e poi l'ha aggredita. L'uomo, un 24enne egiziano è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e portato in carcere. Il tutto è successo intorno alle 23 di giovedì 23 luglio, in zona Certosa a Milano. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale - guidati dal comandante Gianluca Mirabelli - la vittima, una 22enne ucraina, era appena tornata a casa quando ha notato un uomo dietro di lei. In prossimità dell'ascensore, quando le porte si sono aperte, lui l'ha afferrata dopo averle rivolto domande personali. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, entra in un palazzo e aggredisce una 22enne, poi fugge: arrestato per violenza sessuale

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Milano, rapina un turista fuori dalla caserma: arrestato in flagranza un 18enne

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