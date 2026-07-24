AfricaExpress sotto attacco hacker La redazione | Raccolta fondi per la nostra informazione libera e indipendente

Notizia in breve

Il sito africaexpress.info, che ospita contenuti di Africa Express, è stato colpito da un attacco hacker e risulta inaccessibile da diversi giorni. La redazione ha comunicato che la piattaforma viene utilizzata per raccogliere fondi destinati a sostenere un'informazione indipendente e libera. La piattaforma è stata temporaneamente sospesa a causa dell’attacco, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui responsabili. Il sito è stato ospitato per anni sulla homepage di un altro quotidiano online.