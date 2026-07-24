AfricaExpress sotto attacco hacker La redazione | Raccolta fondi per la nostra informazione libera e indipendente
Il sito africaexpress.info, che ospita contenuti di Africa Express, è stato colpito da un attacco hacker e risulta inaccessibile da diversi giorni. La redazione ha comunicato che la piattaforma viene utilizzata per raccogliere fondi destinati a sostenere un'informazione indipendente e libera. La piattaforma è stata temporaneamente sospesa a causa dell’attacco, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui responsabili. Il sito è stato ospitato per anni sulla homepage di un altro quotidiano online.
Il sito africaexpress.info – al quale ilfattoquotidiano.it da anni dà ospitalità sulla propria homepage – è inaccessibile da giorni a causa di un attacco hacker. La direzione e la redazione si uniscono al sostegno e alla solidarietà per la redazione del portale che apre una finestra su temi poco raccontati sui grandi media, come quelli che riguardano l’Africa. Pubblichiamo di seguito un messaggio della redazione guidata da Massimo Alberizzi. *** Grazie a tutti per la solidarietà. Il nostro sito africaexpress.info – che tocca spesso argomenti sensibili – è basato sul lavoro volontario di giornalisti di lungo corso e di giovani pieni di entusiasmo e non possiamo permetterci tutti i sofisticati sistemi di sicurezza dei grandi giornali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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