Un giovane italiano con origini valtellinesi è morto dopo un attacco di uno squalo in Australia. La notizia è stata confermata dalle autorità locali. È stata avviata una raccolta fondi per la famiglia della vittima. L’incidente si è verificato in una zona balneare frequentata da turisti. Nessun altro dettaglio sulle circostanze dell’attacco o sulla sicurezza delle spiagge è stato reso noto.

Era italiano, con origini valtellinesi, il ragazzo ucciso da uno squalo solo pochi giorni fa in Australia. Ora per la famiglia è stata aperta una raccolta fondi Tragedia inAustralia, doveun italianoha perso la vita lo scorso 16 maggiodopo essere stato morso da uno squalo.Steven Mattaboni, 38 anni,era originario di Montagna Alta, in provincia di Sondrio, dove ora lascia parenti e amici ad affrontare il dolore della sua scomparsa. Stevenlascia anche sua moglie Shirene e due figlie piccolissime, che ora dovranno fare i conti con questa tragedia. Sembra che stesse facendo un’immersione di pesca subacquea quando è stato aggredito, per la sua famiglia ora è stata aperta una raccolta fondi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Australia, italiano muore per attacco da squalo: aperta una raccolta fondi per la famiglia

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TRAGEDIA, GIOVANE PESCATORE MUORE ATTACCATO DA UNO SQUALO: NON CÈ STATO NULLA DA FARE

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