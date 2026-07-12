Ranucci ha dichiarato che le inchieste di Report sull'eolico non sono state condizionate da Lavitola. La redazione del programma ha commentato che sono sotto attacco e che non esistono inchieste di Report influenzate da Lavitola in generale.

“Non esiste nessuna inchiesta di Report sull'eolico condizionata da Lavitola. In generale non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola. Questo possono testimoniarlo tutti i collaboratori che hanno partecipato alle inchieste. Quindi l'esposto di Fratelli d'Italia si basa su presupposti del tutto errati”. Lo dice Sigfrido Ranucci all'ANSA in merito all'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura, in cui si chiede ai magistrati di chiarire il rapporto tra i due e sui presunti affari di Lavitola nelle fonti rinnovabili nel Lazio. Nelle stesse ore la sua redazione lancia... 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Ranucci: “Inchieste di Report mai condizionate da Lavitola”. La sua redazione: “Siamo sotto attacco”

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